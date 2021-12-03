Элегантная Николь Кидман за руку с Хавьером Бардемом блистала на дорожке

Актеры Николь Кидман и Хавьер Бардем посетили премьерный показ фильма "Быть Рикардо", который прошел вчера в Линкольн-центре, в Нью-Йорке.

Фильм режиссера Аарона Соркина расскажет реальную историю Люсиль Болл и Дези Арназа — актеров из первого в истории ситкома "Я люблю Люси", имевшего колоссальный успех в США. Сюжет сконцентрируется на личных отношениях исполнителей главных ролей, которые были парой как в жизни, так и на экране. Действие происходит в течение недели во время производства американского ситкома "Я люблю Люси", в котором Люсиль Болл и Деси Арнас сталкиваются с серьезным кризисом, который способен поставить под угрозу их карьеру и брак.

Николь Кидман и Хавьер Бардем / Associated Press

На дорожку Николь вышла в белом платье-миди с черными элементами декора по бокам из кутюрной коллекции Chanel осень-зима 2021/22 и в черных туфлях с круглыми носами и застежкой на щиколотке от Chloe. Волосы Николь заколола черной заколкой сзади, сделала вечерний макияж, надела интересные серьги и сделала темный маникюр.

Николь Кидман / Associated Press

Николь Кидман и Хавьер Бардем / Associated Press

Хавьер Бардем был в баклажанового цвета пиджаке, черных брюках, белой рубашке и лаковых туфлях на шнуровке. Он держал свою партнершу по фильму за руку, когда они вместе позировали на дорожке.

Николь Кидман и Хавьер Бардем / Associated Press

Читайте также: