Элегантно и дорого: Леди Гагу в белом аутфите сфотографировали в Нью-Йорке

Певица выбрала очень женственный и нарядный образ для своего выхода.

Ранее Леди Гага шокировала своими эпатажными нарядами на высоких каблуках, платьях из мяса и рваными колготами. Но теперь суперзвезда кардинально решила поменять свои повседневные луки и появляется на публике исключительно в очень элегантных, женственных и дорогих образах.

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Так, вчера Гагу сфотографировали в Нью-Йорке, когда она выходила с отеля "Плаза", расположенного в центре Манхэттена. Звезда продемонстрировала роскошный белый наряд, в котором сочетала платье без бретелей из органзы и рюшами от бренда Giambattista Valli и пальто цвета слоновой кости от Fendi. Дополнили этот невероятный образ туфли JimmyChoo с ремешками на щиколотке, сумка-коробка модели Grace от бренда Mark Cross, выполнена в нежно-голубом цвете, и солнцезащитные очки-лисички от illesteva.

Из украшения певица выбрала массивные серьги-подвески, украшенные искусственным жемчугом и кристаллами от бренда Alessandra Rich, который, кстати, также любит и герцогиня Кембриджская.

Леди Гага / Getty Images

Образ получился невероятно роскошным и достойным красной дорожки. Но днем ранее звезда демонстрировала не менее эффектный аутфит, ведь вышла на публику в черно-белом платье от Giuseppe di Morabito с рукавами-фонариками, которое тоже дополнила сумкой Mark Cross, но в черном цвете, и замшевыми туфлями от Giuseppe Zanotti. В ушах у Гаги были серьги Swarovski.

Леди Гага / Getty Images

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