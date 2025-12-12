Элегантно и изысканно: звезда сериала "Большая маленькая ложь" блистала на кинофестивале в Саудовской Аравии

Шейлин Вудли / © Getty Images

Актриса Шейлин Вудли, известная многим по популярному сериалу «Большая маленькая ложь», где сыграла с Николь Кидман и Риз Уизерспун, посетила Международный кинофестиваль в Саудовской Аравии. В рамках мероприятия Шейлин вышла на фотокол гала-вечера, который был посвящен предстоящей премии «Золотой глобус».

Актриса выбрала образ от бренда Balenciaga, который создал новый креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли. Образ включал топ с эффектным декором и юбку-карандаш, а также кожаные перчатки в туфлях на каблуках.

Шейлин Вудли / © Getty Images

Также актриса приняла участие в фотосессии. Шейлин позировала для фото в потрясающем платье-пальто от Mugler, главной изюминкой которого была длинная бахрома на подоле. Это был стильный и очень элегантный лук, который идеально подчеркивал фигуру.

Актриса дополнила образ лаконичными мюлями на каблуках.

Шейлин Вудли / © Getty Images

Напомним, что HBO подтвердил - культовый сериал «Большая маленькая ложь» вернется с третьим сезоном. Сценарий первой серии напишет Франческа Слоун («Мистер и миссис Смит»), которая также выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Э. Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун. Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун снова появятся в главных ролях, а зрители ожидают также возвращения других звезд сериала, среди которых Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Мерил Стрип.