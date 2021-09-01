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Элегантно и современно: 68-летняя Изабель Юппер продемонстрировала наряд от Giorgio Armani

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Элегантно и современно: 68-летняя Изабель Юппер продемонстрировала наряд от Giorgio Armani

Изабель Юппер / Getty Images

В Италии стартовал один из самых престижных кинофестивалей в мире.

Звезда французского кино 68-летняя Изабель Юппер прибыла на 78-й Венецианский кинофестиваль. Актриса продемонстрировала роскошный и одновременно сдержанный образ от Giorgio Armani - она сочетала шелковую блузу серебристого цвета с длинной юбкой в цветочный принт.

Образ Изабель дополнила коричневой сумкой от этого же бренда, зеркальными солнцезащитными очками и черными босоножками. Волосы актрисы были уложены в легкие и небрежные локоны, а на лице она сделала макияж в теплой гамме.

Изабель Юппер / © Getty Images
Изабель Юппер / Getty Images

В прошлом месяце Юппер также побывала на Каннском кинофестивале, где блистала на красной дорожке в необычном платье от Louis Vuitton.

Изабель Юппер / © Associated Press
Изабель Юппер / Associated Press

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