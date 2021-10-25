Элегантный Роберт Паттинсон и яркая Лили Коллинз посетили мероприятие журнала GQ

Лили Коллинз и Роберт Паттинсон стали хозяевами 15-го ежегодного гала-концерта GO Campaign Gala, который ежегодно проводится организацией по сбору средств в Голливуде.

Как и гала-концерт 2020 года, мероприятие, проведенное на Cornerstone Plaza в Лос-Анджелесе, было в основном виртуальным из-за постоянной обеспокоенности по поводу распространения COVID-19. Все собранные средства пойдут на глобальную помощь некоммерческой организации по борьбе с COVID-19, продвижению расовой справедливости в США и сбору средств для обучения детей в Африке и Латинской Америке, а также девочек в Афганистане.

Роберт Паттинсон / Getty Images

Актер Роберт Паттинсон стал официальным представителем кампании GO в 2015 году, а актриса Лили Коллинз присоединилась к нему в 2018 году, став первой женщиной-послом организации.

На публике 32-летняя Лили появилась в желтое платье, которое было надето поверх черных штанов с желтыми лампасами из весенне-летней коллекции бренда AZ Factory, придуманной легендарным израильским дизайнером Альбером Эльбазом, скончавшемся ранее в этом году. Лили обула кожаные туфли-лодочки на каблуках, сделала макияж, а волосы собрала в высокий хвост.

Роберт Паттинсон, Скотт Файфер и Лили Коллинз / Getty Images

35-летний Паттинсон был в стильном синем костюме, белоснежной рубашке и черных туфлях. Элегантный лук актера дополняла взъерошенная укладка.

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