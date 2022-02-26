Елена Кравец записала видеообращение: "Всем КВНщикам всех сезонов в России! Включайтесь!!! Вы можете больше, чем вы думаете!!!"

Елена Кравец из "Вечернего квартала" со слезами на глазах обратилась к своим знакомым и квнщикам из России.
Елена записала видеообращение и опубликовала его в Instagram.
"Мы здесь выстоим, но с вами в игры больше играть не будем никогда.
Рассказывайте правду всем тем вашим мразям, которые думают что здесь какая-то освободительная операция.
Всем КВНщикам всех сезонов в России! Включайтесь!!! Вы можете больше, чем вы думаете!!!".
Ранее к российским артистам обращались Потап и Настя Каменских.
Читайте также:
- Как не паниковать: 4 простых совета психолога
- Каждый россиянин почувствует санкции на себе: Кулеба объяснил последствия для жителей России
- Зеленский призвал россиян остановить свою власть, которая лжет всему миру
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн