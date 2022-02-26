Елена Кравец записала видеообращение: "Всем КВНщикам всех сезонов в России! Включайтесь!!! Вы можете больше, чем вы думаете!!!"

Елена Кравец записала видеообращение: "Всем КВНщикам всех сезонов в России! Включайтесь!!! Вы можете больше, чем вы думаете!!!"

Елена Кравец из "Вечернего квартала" со слезами на глазах обратилась к своим знакомым и квнщикам из России.

Елена записала видеообращение и опубликовала его в Instagram.

"Мы здесь выстоим, но с вами в игры больше играть не будем никогда.

Рассказывайте правду всем тем вашим мразям, которые думают что здесь какая-то освободительная операция.

Всем КВНщикам всех сезонов в России! Включайтесь!!! Вы можете больше, чем вы думаете!!!".

Ранее к российским артистам обращались Потап и Настя Каменских.

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