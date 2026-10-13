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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
342
Время на прочтение
1 мин

Елена Шоптенко продемонстрировала второе свадебное платье от Bevza с глубоким декольте и оригинальной фатой

Звезда продемонстрировала, каким может быть свадебный образ вне традиционных канонов.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Елена Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Хореограф Елена Шоптенко вышла замуж в третий раз, а её избранником стал австриец по имени Кристиан. Основным свадебным платьем украинской знаменитости стало изысканное платье от бренда WONÁ Concept с длинными рукавами и шлейфом с вышивкой, однако у танцовщицы было и второе платье.

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

В соцсетях Елена опубликовала новую серию фотографий, на которых она позировала в оригинальном платье от бренда Bevza. Это был изысканный и одновременно смелый наряд с глубоким декольте.

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Бретелька-галтер на платье выполнена в виде косы, а спина была частично обнажена. На юбке этого наряда также можно заметить складки, которые делали платье более интересным и придавали ему текстуру.

Елена также надела оригинальную фату, которая дополняла её изысканный образ невесты.

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

«Кажется, я ещё никогда не чувствовала себя настолько притягательной. И обязательно буду носить её в повседневной жизни», — призналась Шоптенко, имея в виду это платье.

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Комментарии
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