Елена Тополя с 5-летней дочерью пришла на премьеру фантастического приключения "Wicked: Чародейка. Часть 2"
Украинская певица первой посмотрела финальную часть экранизации культового бродвейского мюзикла.
В Киеве, в РЦ Blockbuster Mall, состоялся премьерный показ фантастического приключения «Wicked: Чародейка. Часть 2». Мероприятие посетила Елена Тополя вместе со своей 5-летней дочерью Марией.
Это финальная часть экранизации культового бродвейского мюзикла, который открывает новый взгляд на страну Оз. Она завершает масштабную историю о силе выбора, трансформации и несокрушимой дружбе.
В фильме сыграла одна из самых популярных артисток современности — Ариана Гранде, которая воплотила роль очаровательной и милой Глинды. А ее коллегой в ленте стала Синтия Эриво — обладательница Грэмми, Эмми и Тони — которая вернулась к одному из своих самых драматичных образов в карьере — Эльфабы. А звезда «Бриджертонов» Джонатан Бейли, сыгравший принца Фьеро, на волне премьерного успеха получил титул «Самого сексуального мужчины 2025 года» по версии People.
В украинском дубляже к роли Глинды вернулась певица Злата Огневич.
«В новой части Глинда действительно удивит вас. Она начала меняться еще в первой истории, но теперь раскрывается гораздо глубже. Хочется, чтобы зрители сами увидели и почувствовали эту трансформацию. Это невероятный финал», — поделилась Злата.
Мероприятие прошло в атмосфере настоящей магии: цветы создали эффект волшебного леса, а декорации перенесли гостей в Изумрудный город.
Показ посетили знаменитости и инфлюенсеры, среди которых были Геля Зозуля, Лариса Руснак, Олег Верняев, Вячеслав Соломка, Tom Soda и другие.
«Wicked: Чародейка. Часть 2» уже в украинском прокате. Фильм доступен на языке оригинала и в украинском дубляже.
Напомним, ранее релакция Леди.ТСН.ua побывала на костюмированной вечеринке, посвященной этому фантастическому приключению. Как это было, смотрите в нашем материале.