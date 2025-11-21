Елена Тополя с 5-летней дочерью пришла на премьеру фантастического приключения "Wicked: Чародейка. Часть 2"

Елена Тополя с дочерью

В Киеве, в РЦ Blockbuster Mall, состоялся премьерный показ фантастического приключения «Wicked: Чародейка. Часть 2». Мероприятие посетила Елена Тополя вместе со своей 5-летней дочерью Марией.

Елена Тополя с дочерью/Фото David Neparidze

Это финальная часть экранизации культового бродвейского мюзикла, который открывает новый взгляд на страну Оз. Она завершает масштабную историю о силе выбора, трансформации и несокрушимой дружбе.

В фильме сыграла одна из самых популярных артисток современности — Ариана Гранде, которая воплотила роль очаровательной и милой Глинды. А ее коллегой в ленте стала Синтия Эриво — обладательница Грэмми, Эмми и Тони — которая вернулась к одному из своих самых драматичных образов в карьере — Эльфабы. А звезда «Бриджертонов» Джонатан Бейли, сыгравший принца Фьеро, на волне премьерного успеха получил титул «Самого сексуального мужчины 2025 года» по версии People.

В украинском дубляже к роли Глинды вернулась певица Злата Огневич.

«В новой части Глинда действительно удивит вас. Она начала меняться еще в первой истории, но теперь раскрывается гораздо глубже. Хочется, чтобы зрители сами увидели и почувствовали эту трансформацию. Это невероятный финал», — поделилась Злата.

Мероприятие прошло в атмосфере настоящей магии: цветы создали эффект волшебного леса, а декорации перенесли гостей в Изумрудный город.

Alyara и Игорь Мотин/Фото David Neparidze

Гуля Зозуля/Фото David Neparidze

Показ посетили знаменитости и инфлюенсеры, среди которых были Геля Зозуля, Лариса Руснак, Олег Верняев, Вячеслав Соломка, Tom Soda и другие.

Геля Зозуля/Фото David Neparidze

Лариса Руснак/Фото David Neparidze

Олег Верняев/Фото David Neparidze

Вячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Том Сода/Фото David Neparidze

Alyara, Valerie Gillan, Екатерина Петренко, Анна Луценко, Татьяна Бурина, Татьяна Колчанова, Игорь Мотин, Снежана Успенская/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк/Фото David Neparidze

Мария Булка/Фото David Neparidze

Екатерина Петренко с дочерью/Фото David Neparidze

Ольга Женевская/Фото David Neparidze

Алена Солонко и Марьяна Иванчихина/Фото David Neparidze

Анна Луценко, Алина Онопа и Alyara/Фото David Neparidze

Фото David Neparidze

Игорь Мотин/Фото David Neparidze

Ольга Кузнецова/Фото David Neparidze

Ольга Федорущенко с дочкой/Фото David Neparidze

Виталия Товстуха/Фото David Neparidze

Лидия Новоселецкая/Фото David Neparidze

Александра Самборская/Фото David Neparidze

Гости мероприятия/Фото David Neparidze

Ольга Ничухина, Анна Луценко, Татьяна Колчанова, Алина Онопа, Alyara, Ольга Женевская/Фото David Neparidze

Ольга Женевская, Анна Луценко, Ольга Бондарчук, Ольга Федорущенко/Фото David Neparidze

Гости мероприятия/Фото David Neparidze

«Wicked: Чародейка. Часть 2» уже в украинском прокате. Фильм доступен на языке оригинала и в украинском дубляже.

Напомним, ранее релакция Леди.ТСН.ua побывала на костюмированной вечеринке, посвященной этому фантастическому приключению. Как это было, смотрите в нашем материале.