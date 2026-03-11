Елена Зеленская в темно-шоколадном жакете и с винтажной брошью появилась на встрече

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с новоназначенной главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен. Фотографиями со встречи первая леди поделилась в своих соцсетях.

Анн-Клер Дюфей Демулен и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила, что Украина вместе с ЮНИСЕФ ведут много гуманитарных инициатив. Это, в частности, реформа системы школьного питания.

«Видим, как постепенно меняется общественное отношение к здоровому питанию — в сторону сознательного потребления», — отметила супруга президента.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская предстала там в деловом костюме темно-шоколадного оттенка, который состоял из однобортного жакета без воротника и с пуговицами в тон и брюк. К жакету она прикрепила красивую винтажную золотую брошь от американского бренда Anne Klein в виде скрученной в жгут веревки с кисточками. Форма броши напоминает кельтские узоры и чертополох. Она изготовлена из ювелирного сплава под золото с матовым покрытием с сатиновым эффектом.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала прическу с боковым пробором и локонами, нежный макияж и украсила уши серьгами-гвоздиками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

