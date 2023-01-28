Ели пиццу и целовались: участница "Холостяка-12" показала новые снимки из свадебной фотосессии

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – порадовала фолловеров в Instagram новыми снимками из ее свадебной фотосессии.

На фотографиях Вика предстала в очень коротком белом платье с вырезом на спине, идеально подчеркнувшем ее стройную фигуру и ноги, в бежевых туфлях на шпильках и с длинной фатой.

Ее муж Петр был одет в черный классический костюм и белую рубашку. Во время съемки пиджак он снял.

На первом фото молодожены сидят на лестнице, едят пиццу и смеются.

Виктория Варлей с мужем/Instagram

На другом снимке атмосфера более романтична – пара нежно целуется.

Виктория Варлей с мужем/Instagram

И на третьем фото Вика и Петр прогуливаются, обнявшись.

Виктория Варлей с мужем/Instagram

Напомним, Варлей рассказала, что ее супруг Петр живет и работает в США. Его родители – русские. Познакомились они в Instagram и сразу встретились. Но тогда Петр был в процессе развода с супругой. Виктория поехала в Украину принять участие в проекте "Холостяк". Когда она вернулась в Америку, мужчина уже развелся и у них завязались отношения. Через короткое время Петр сделал Вике предложение, которое она приняла.

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