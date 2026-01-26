ТСН в социальных сетях

Элина Свитолина одержала победу в ярком образе от известного бренда

Украинка в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open. Ранее ей удавалось это в 2018, 2019 и 2025 годах. Каждый раз в своих луках для выхода на корт она выбирает лаконичность.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву в матче 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Australian Open. Для важного турнира спортсменка снова выбрала образ от бренда Adidas.

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина / © Associated Press

Лук спортсменки на этот раз был ярким и включал оранжевую майку и короткую легкую белую юбочку с шортами. Также она обула кроссовки с мятными элементами.

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина / © Associated Press

Волосы теннисистка собрала в низкий пучок, макияжа на ее лице почти не было, а из украшений она выбрала бриллиантовые серьги, несколько лаконичных подвесок от известного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels, а на запястье руки у нее был «теннисный браслет» лаконичного дизайна.

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина / © Associated Press

Ранее спортсменка продемонстрировала похожие образы на Australian Open-2026, но они были монохромными.

