Элина Свитолина одержала победу в ярком образе от известного бренда

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву в матче 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Australian Open. Для важного турнира спортсменка снова выбрала образ от бренда Adidas.

Лук спортсменки на этот раз был ярким и включал оранжевую майку и короткую легкую белую юбочку с шортами. Также она обула кроссовки с мятными элементами.

Волосы теннисистка собрала в низкий пучок, макияжа на ее лице почти не было, а из украшений она выбрала бриллиантовые серьги, несколько лаконичных подвесок от известного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels, а на запястье руки у нее был «теннисный браслет» лаконичного дизайна.

Ранее спортсменка продемонстрировала похожие образы на Australian Open-2026, но они были монохромными.