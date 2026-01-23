ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
338
1 мин

Элина Свитолина триумфально выступает на Australian Open-2026, но привлекает внимание и образами

Теннисистка Элина Свитолина уверенно идет к победе на Australian Open-2026, а также демонстрирует шик на корте.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

В Мельбурне она стартовала выигрышей: побеждала испанку Кристину Букшу, польку Линду Климовичеву и «нейтральную» Диану Шнайдер, которая на самом деле является россиянкой.

Однако также внимания заслуживают и образы первой ракетки Украины. Теннисистка выбрала для выхода на корт белый и оранжевый луки от Adidas. Луки спортсменки включали майку и короткую юбку с шортами.

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина / © Associated Press

Спортивный лук Элины — это технологичная специальная одежда, которая разработана так, чтобы в ней было удобно двигаться. Также образ она дополнила кроссовками, а волосы собрала.

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина / © Associated Press

Шика образу спортсменки добавили украшения, ведь в ушах у звезды были бриллиантовые серьги, на шее подвески от Van Cleef & Arpels, а на запястье руки «теннисный браслет» лаконичного дизайна.

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина / © Associated Press

Также к оранжевому образу теннисистка добавила кепку белого цвета, которая сочеталась с принтом и отделкой на ее майке.

Элина Свитолина / © Getty Images

Элина Свитолина / © Getty Images

