- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 338
- Время на прочтение
- 1 мин
Элина Свитолина триумфально выступает на Australian Open-2026, но привлекает внимание и образами
Теннисистка Элина Свитолина уверенно идет к победе на Australian Open-2026, а также демонстрирует шик на корте.
В Мельбурне она стартовала выигрышей: побеждала испанку Кристину Букшу, польку Линду Климовичеву и «нейтральную» Диану Шнайдер, которая на самом деле является россиянкой.
Однако также внимания заслуживают и образы первой ракетки Украины. Теннисистка выбрала для выхода на корт белый и оранжевый луки от Adidas. Луки спортсменки включали майку и короткую юбку с шортами.
Спортивный лук Элины — это технологичная специальная одежда, которая разработана так, чтобы в ней было удобно двигаться. Также образ она дополнила кроссовками, а волосы собрала.
Шика образу спортсменки добавили украшения, ведь в ушах у звезды были бриллиантовые серьги, на шее подвески от Van Cleef & Arpels, а на запястье руки «теннисный браслет» лаконичного дизайна.
Также к оранжевому образу теннисистка добавила кепку белого цвета, которая сочеталась с принтом и отделкой на ее майке.