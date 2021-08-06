Элизабет Дебики – новая принцесса Диана: что известно об австралийской актрисе

В пятом сезоне сериала "Корона" роль принцессы Дианы сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики. Публика с нетерпением ждет выхода нового сезона на экраны, ведь не терпится посмотреть, как новые герои сыграют свои роли.

Сегодня расскажем вам немного об Элизабет Дебики. Кто она? Чем известна? И почему именно ее выбрали на роль более взрослой принцессы Дианы? В предыдущем сезоне эту роль играла 25-летняя англичанка Эмма Корин.

Элизабет Дебики родилась 24 августа 1990 года, ей в этом месяце исполнится 31 год. Девочка родилась в Париже. Ее отец поляк, а мать – австралийка ирландского происхождения. Ее родители были танцорами, поэтому неудивительно, что в возрасте 5 лет Элизабет заинтересовалась балетом и собиралась стать танцовщицей. Карьере балерины помешал высокий рост актрисы – 190 см.

Элизабет Дебики / Associated Press

Училась Дебики в Викторианском колледже искусств - школа искусств при Университете Мельбурна в Австралии. В кино дебютировала в австралийской комедии "Свадебный разгром" (2011), сыграв небольшую роль секретаря. Но благодаря именно этой работе актрису заметил режиссер Баз Лурман и пригласил на пробы предстоящей экранизации "Великого Гэтсби" в Лос-Анджелес. В мае 2011 года было объявлено, что Элизабет Дебики была утверждена на роль и будет играть Джордан Бейкер в фильме "Великий Гэтсби", где снялась с Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган, Тоби Магуайром и многими другими звездами первой величины.

За эту роль Дебики получила премию Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) за "Лучшую женскую роль второго плана".

Элизабет Дебики / Associated Press

В 2013 году Дебики играла в постановке Сиднейской театральной труппы по пьесе Жана Жене "Служанки" с Кейт Бланшетт в главной роли и Изабель Юппер. За игру Элизабет удостоилась награды как лучший новичок на церемонии вручения премии Sydney Theatre Awards.

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Также Дебики снялась в австралийской короткометражке Gödel Incomplete и появилась в качестве приглашенной звезды в третьем сезоне австралийского телесериала "Рейк". Карьера актрисы набирала обороты, и уже в 2014-м Элизабет снялась в экранизации Гая Ричи The Man from U.N.C.L.E., сыграла в экранизации "Макбета" и в биографическом приключенческом фильме "Эверест". Еще Элизабет Дебики получила второстепенную роль в фильме студии Marvel "Стражи Галактики-2" и попала в актерский состав фильма Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", где сыграла роль императора Хабана-Лимая.

Элизабет Дебики / Associated Press

Актриса ставила перед собой все новые цели и не сбавляла оборотов. За 2018 год она снялась в пяти фильмах. Самые впечатляющие отзывы за всю свою карьеру Дебики получила после экранизации драматической ленты "Вдовы". Тогда многие критики заявили, что были впечатлены тем, как актрисе удалось выделиться среди большого актерского состава. Еще Элизабет сыграла в исторической мелодраме "Вита и Вирджиния", нашумевшем фильме "Довод" режиссера Кристофера Нолана и "Кролике Питере - 2".

Элизабет Дебики / Associated Press

Карьера у актрисы началась очень стремительно, но она и не собиралась сдавать обороты. В своих интервью Элизабет говорит, что ей интересны новые вызовы. А роль принцессы Уэльской, как раз и есть очередной новый вызов для австралийки. В одном из своих интервью Дебики сказала: "Дух леди Ди, ее слова и действия продолжают жить. Для меня большая честь стать частью этого проекта. Он зацепил меня с самого первого эпизода".

Элизабет Дебики / Associated Press

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Съемки пятого сезона сериала "Корона" уже начались. Мы показывали вам несколько фотографий с участием Имельды Стонтон, которая играет королеву Елизавету II. Элизабет Дебики уже также появлялась на съемочной площадке, и, как говорят очевидцы, ее перевоплощение в принцессу Диану просто невероятное. Принца Чарльза сыграет Доминик Уэст.

В пятом сезоне зрителям расскажут о самом драматичном периоде для британской королевской семьи – о 1990-х годах. Десятилетие с 90-х по 2000-е называют мрачным для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы, где монарх живет сейчас. Завершается период трагической смертью принцессы Дианы в 1997 году.

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