ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Элизабет Дебики в платье от Ralph Lauren и с вентилятором в руках появилась на Уимблдоне

35-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики посетила мужской финал Уимблдонского теннисного турнира.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Элизабет Дебики

Элизабет Дебики / © Getty Images

Элизабет появилась на трибунах в полосатом платье Ralph Lauren, с галстуком и в трикотажном жилете сверху. Ее образ дополняли солнцезащитные очки прямоугольной формы с зеркальными линзами, в ушах были золотые серьги, а на запястье тонкий браслет.

Элизабет Дебики / © Getty Images

Элизабет Дебики / © Getty Images

Также в руках у Дебики был портативный вентилятор, с таким аксессуаром на Уимблдоне в этом году появлялись многие звезды и королевские особы, все из-за слишком жаркой погоды.

Элизабет Дебики / © Getty Images

Элизабет Дебики / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Уэльская тоже спасалась от жары на Уимблдоне используя для этого вентилятор и веер.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
133
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie