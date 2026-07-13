Элизабет Дебики в платье от Ralph Lauren и с вентилятором в руках появилась на Уимблдоне

Элизабет Дебики / © Getty Images

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Элизабет появилась на трибунах в полосатом платье Ralph Lauren, с галстуком и в трикотажном жилете сверху. Ее образ дополняли солнцезащитные очки прямоугольной формы с зеркальными линзами, в ушах были золотые серьги, а на запястье тонкий браслет.

Элизабет Дебики / © Getty Images

Также в руках у Дебики был портативный вентилятор, с таким аксессуаром на Уимблдоне в этом году появлялись многие звезды и королевские особы, все из-за слишком жаркой погоды.

Элизабет Дебики / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Уэльская тоже спасалась от жары на Уимблдоне используя для этого вентилятор и веер.

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