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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
658
Время на прочтение
1 мин

Элизабет Херли — 60 лет: вспоминаем самые эффектные образы звезды в платьях с декольте

Актриса прославилась в 90-х годах и с того времени остается верной своему любимому стилю в вечерней моде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Associated Press

Британская звезда Элизабет Херли — одна из ярких и неординарных личностей, которая на протяжении многих лет удивляет поклонников своими эффектными платьями. Элизабет обожает наряды, которые подчеркивают ее фигуру, поэтому часто выбирает наряды с прозрачными вставками, декольте и наряды в стиле комбинации.

10 июня актрисе и модели исполняется 60 лет, поэтому предлагаем вспомнить некоторые из ее роскошных образов, выбранных для красных дорожек, премьер и светских тусовок.

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
658
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