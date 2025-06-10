Элизабет Херли / © Associated Press

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Британская звезда Элизабет Херли — одна из ярких и неординарных личностей, которая на протяжении многих лет удивляет поклонников своими эффектными платьями. Элизабет обожает наряды, которые подчеркивают ее фигуру, поэтому часто выбирает наряды с прозрачными вставками, декольте и наряды в стиле комбинации.

10 июня актрисе и модели исполняется 60 лет, поэтому предлагаем вспомнить некоторые из ее роскошных образов, выбранных для красных дорожек, премьер и светских тусовок.

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press