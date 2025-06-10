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- Шоу-бизнес
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Элизабет Херли — 60 лет: вспоминаем самые эффектные образы звезды в платьях с декольте
Актриса прославилась в 90-х годах и с того времени остается верной своему любимому стилю в вечерней моде.
Британская звезда Элизабет Херли — одна из ярких и неординарных личностей, которая на протяжении многих лет удивляет поклонников своими эффектными платьями. Элизабет обожает наряды, которые подчеркивают ее фигуру, поэтому часто выбирает наряды с прозрачными вставками, декольте и наряды в стиле комбинации.
10 июня актрисе и модели исполняется 60 лет, поэтому предлагаем вспомнить некоторые из ее роскошных образов, выбранных для красных дорожек, премьер и светских тусовок.