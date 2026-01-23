ТСН в социальных сетях

Элизабет Херли позировала обнаженной в ванне с пеной

60-летняя британская актриса показала свои откровенные фотографии.

Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли поделилась в Instagram новыми пикантными фото со своего отпуска на Мальдивах.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

На этот раз актриса показала, как релаксировала в большой розовой ванне с пеной, красными лепестками цветов и папоротником. Позировала звезда обнаженной спиной к фотокамере.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли в купальнике с леопардовым принтом и с золотыми цепочками позагорала на пляже.

