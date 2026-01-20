- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
Элизабет Херли с сыном Дэмианом посетили Высокий суд, где также появился принц Гарри
Элизабет Херли сегодня вместе со своим сыном Дэмианом присутствовала на заседании Высокого суда в Лондоне в рамках иска против издателей газеты Daily Mail.
Знаменитости, среди которых Элтон Джон и принц Гарри, которые обвиняют издателя Daily Mail в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием незаконных методов в рамках судебного процесса, являющегося частью более широкого скандала с прослушиванием телефонных разговоров в Лондоне.
Херли появилась на заседании в черной водолазке и пальто в принт, ее волосы были распущены, а на лице были большие черные солнцезащитные очки. Ее сын Дэмиан, который, очевидно, приехал поддержать маму, был в кожаной куртке и с шарфом на шее, а также в очках на лице.
Герцог Сассекский также сегодня был запечатлен папарацци в Лондоне. Он приехал из Калифорнии вчера на начало судебного процесса, который продлится девять недель.
Гарри и другие известные личности, включая Элтона Джона, Элизабет Херли и бывшую жену Джуда Лоу, Сэди Фрост, являются истцами в этом деле, в котором Associated Newspapers обвиняется в незаконном сборе информации. Ожидается, что Гарри даст показания в суде в четверг, 22 января.
В понедельник, когда 41-летний Гарри покидал здание суда, его уже ждали камеры, и на вопрос о том, как прошел первый день слушаний, он ответил всего тремя словами: «Хорошо, очень хорошо», — сказал он.
Также ранее мы рассказывали, что маловероятно, что принц увидится со своим отцом королем Чарльзом в рамках этой поездки.