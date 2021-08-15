Элизабет Херли в голубом бикини эффектно позировала на огромной надувной бабочке

56-летняя актриса Элизабет Херли продемонстрировала потрясающие формы, позируя у себя в бассейне во время отдыха.

Херли надела голубой бикини в принт и на золотистых металлических завязках и прилегла на огромный надувной матрас в виде гигантской бабочки белого цвета. Звезда расставила руки в стороны, надела большие солнцезащитные очки и с довольным видом позировала на камеру.

"Счастливое место", подписала снимок Херли и добавила хэштег "Лето в Великобритании".

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

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Instagram-блоге знаменитости пестрит снимками, на которых Элизабет Херли демонстрирует подписчикам свою упругую пышную грудь и подкачанные ноги и ягодицы. Как звезда держит себя в форме, она не рассказывает, но очевидно, что со спортом дружит и занимается им регулярно.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли в купальниках (10 фото)

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