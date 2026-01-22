ТСН в социальных сетях

Элизабет Херли в изумрудном платье и со своим стильным сыном приехала в суд

Актриса Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом Херли попали под прицел фотографов, направляясь к зданию Высокого суда в Лондоне.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом Херли

Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом Херли / © Getty Images

Херли, Элтон Джон, принц Гарри и другие известные британцы обвиняют издателя Daily Mail в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием незаконных методов прослушивания телефонных разговоров.

Элизабет Херли появилась на очередном заседании в изумрудном платье с поясом на талии и жемчужными пуговицами, в бриллиантовых серьгах и с сумкой рептилии на плече. Компанию ей составил ее 23-летний сын Дэмиан Херли. Парень выглядел стильно в клетчатом длинном пальто и с черным объемным шарфом на шее, он также надел очки от солнца, как и его мать, которые больше скрывали глаза от вспышек собравшихся фотографов.

Элизабет Херли и Дэмиан Херли / © Getty Images

Элизабет Херли и Дэмиан Херли / © Getty Images

В суде также дал показания принц Гарри, герцог Сассекский. Говорят, сын короля Чарльз едва сдерживал слезы, выступая перед судьями процесса.

Принц Гарри по дороге в суд / © Associated Press

Принц Гарри по дороге в суд / © Associated Press

