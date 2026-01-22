- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Элизабет Херли в изумрудном платье и со своим стильным сыном приехала в суд
Актриса Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом Херли попали под прицел фотографов, направляясь к зданию Высокого суда в Лондоне.
Херли, Элтон Джон, принц Гарри и другие известные британцы обвиняют издателя Daily Mail в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием незаконных методов прослушивания телефонных разговоров.
Элизабет Херли появилась на очередном заседании в изумрудном платье с поясом на талии и жемчужными пуговицами, в бриллиантовых серьгах и с сумкой рептилии на плече. Компанию ей составил ее 23-летний сын Дэмиан Херли. Парень выглядел стильно в клетчатом длинном пальто и с черным объемным шарфом на шее, он также надел очки от солнца, как и его мать, которые больше скрывали глаза от вспышек собравшихся фотографов.
В суде также дал показания принц Гарри, герцог Сассекский. Говорят, сын короля Чарльз едва сдерживал слезы, выступая перед судьями процесса.