Элизабет Херли в коралловом бикини похвасталась стройной фигурой
60-летняя британская модель находится в отличной физической форме.
Элизабет Херли поделилась в Instagram пикантным снимком с отдыха. Актриса позировала в коралловом миниатюрном бикини с золотыми цепочками на лифе и плавках от своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
"Скучаю по раю в своем любимом бикини Blaze", - подписала Херли фото.
Лиз похвасталась не только стильным купальником, но и стройной фигурой и пышным декольте.
У звезды были распущенные волосы, макияж с розовой помадой и пышными ресницами. На плече у нее висел фотоаппарат - наверняка актриса шла на фотосессию.
Напомним, Элизабет Херли показала фолловерам откровенный снимок, как она обнаженной позировала в ванне с пеной.