Шоу-бизнес
125
1 мин

Элизабет Херли в коралловом бикини похвасталась стройной фигурой

60-летняя британская модель находится в отличной физической форме.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли поделилась в Instagram пикантным снимком с отдыха. Актриса позировала в коралловом миниатюрном бикини с золотыми цепочками на лифе и плавках от своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

"Скучаю по раю в своем любимом бикини Blaze", - подписала Херли фото.

Лиз похвасталась не только стильным купальником, но и стройной фигурой и пышным декольте.

У звезды были распущенные волосы, макияж с розовой помадой и пышными ресницами. На плече у нее висел фотоаппарат - наверняка актриса шла на фотосессию.

125
