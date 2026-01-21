Элизабет Херли в леопардовом бикини принимала солнечные ванны на пляже на Мальдивах

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с отдыха на Мальдивах, которым она начала свой новый 2026 год. В отпуск актриса поехала вместе со своим сыном Дэмианом.

Элизабет Херли с сыном / © Instagram Элизабет Херли

Актриса принимала солнечные ванны в бикини с леопардовым принтом с золотыми цепочками. У нее была волнистая укладка, массивные солнцезащитные очки на лице и золотая цепочка с подвеской на шее. Лиз пила кокосовую воду и позировала на камеру.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли с сыном посетила Высокий суд, где также появился принц Гарри.