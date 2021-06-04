Элизабет Херли в платье с глубоким декольте посетила концерт в Альберт-холле

55-летняя британка посетила благотворительное мероприятие.

Элизабет Херли была запечатлена фотографами, когда возвращалась домой после посещения первого за долгое время локдауна благотворительного гала-концерта British Ballet, 3 июня 2021 года в Лондоне.

Мероприятие прошло в лондонском Royal Albert Hall. 55-летняя Херли появилась на вечере в платье с глубоким декольте, которое состояло из топа и юбки с красивой бриллиантовой брошкой и разрезом. В руках у звезды была маленькая леопардовая сумка. Херли сделала насыщенный вечерний макияж, надела украшение с кулоном на шее и уложила волосы. Также на актрисе были босоножки на высоких шпильках.

Элизабет Херли / Getty Images

В своем Instagram Элизабет поделилась небольшим роликом и показала свой образ, продефилировав по дому.

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