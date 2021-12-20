Елки звезд: Ева Лонгория показала, как украсила дом к праздникам

Актриса Ева Лонгория уже подготовилась к Рождеству и предстоящим праздникам.

Ева пригласила украсить свой дом к Рождеству и Новому году специального декоратора и показала в ролике, как проходил сам процесс.

"Наступил сезон ✨ Большое спасибо @imchristmas и @gabrielacuellar_decor за то, что сделали наш дом таким праздничным, нам понравилось!" - говорится в сообщении Лонгории под видео.

Сын Евы Сантьяго тоже запечатлен в ролике и участвовал в таком предпраздничном мероприятии. Ну а елка Евы Лонгория, которая теперь украшает ее дом, получилась просто потрясающей.

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