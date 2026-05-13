Элли Голдинг скопировала образ Зендеи, чтобы получить награду в легендарном Виндзорском замке

Элли Голдинг получила особую награду в Виндзорском замке — принц Уильям вручил ей награду ордена Британской империи. Награду певица получила за вклад в защиту биоразнообразия и климата.

Оделась Элли на это особое мероприятие сдержанно, но поддержала британский бренд, ведь выбрала образ от дизайнера Стеллы Маккартни. На Голдинг был белоснежный костюм с юбкой-карандашом и кофтой с баской и меховой отделкой на подоле. Поскольку бренд Stella McCartney использует только материалы, которые не тестируются на животных и не имеют животного происхождения, то мех был из эко-матиалов.

Традиционно женщины надевают на подобные мероприятия также шляпки, поэтому Элли не стала исключением и выбрала головной убор с элегантными бантами и вуалью, а завершили ансамбль украшения с жемчугом и туфли с открытыми пятками.

Этот день был также особенно важным для Элли, ведь она уже много лет дружит с принцем Уильямом и его женой Кейт. Певица даже выступала на их свадьбе 2011 года и исполнила кавер на песню Your Song для их первого танца.

Но также не так давно такой же лук от Stella McCartney демонстрировала другая знаменитость — актриса Зендея. В таком ансамбле с искусственным мехом она сходила на интервью к ведущей Дженнифер Хадсон.

