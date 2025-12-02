Элли Голдинг сообщила о беременности, обнажив большой живот на светском мероприятии

Элли Голдинг / © Associated Press

38-летняя британская поп-певица Элли Голдинг объявила, что ждет второго ребенка, на церемонии Pandora Fashion Awards 2025. Забеременела она от своего 28-летнего бойфренда Бо Минниера, но он с ней на мероприятии не появился, и также Элли никак не комментировала пополнение.

Певица просто вышла на фотоколл с обнаженным и довольно большим уже животом, а одета была в черный наряд, который включал кроп-топ, кюлоты и длинный плащ.

Элли Голдинг / © Associated Press

Шика этому луку добавляли туфли с открытой пяткой, солнцезащитные очки, а также массивные украшения — серьги и огромный крест с разноцветными камнями.

Элли Голдинг / © Associated Press

Ранее Элли Голдинг была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Об их роскошной свадьбе тогда говорили все, ведь она была не хуже, чем у королевских невест. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырех лет брака, у них есть общий сын.

Элли Голдинг в деь свадьбы / © Getty Images

Но не только Элли Голдинг решила сообщить о беременности, а еще одна британка — актриса Сиенна Миллер. 43-летняя звезда тоже обнажила большой живот, но была в белоснежном прозрачном платье.