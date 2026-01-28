- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Элтон Джон в красном пиджаке с бабочкой посетил показ Valentino в Париже
78-летний артист приехал во Францию на Неделю моды.
Элтон Джон побывал на показе Модного дома Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Артист появился там в ярком образе. На нем был элегантный красный пиджак, черная рубашка, черные брюки со стрелками и черная кожаная обувь.
Из аксессуаров Элтон выбрал интересную брошь в виде бабочки с разноцветными камнями, которую прикрепил к лацкану пиджака, и брошь с камнями, которой украсил воротник рубашки. На лице у Джона были очки в стильной оправе, а в ухе — золотая серьга с красными камнями и жемчужиной.