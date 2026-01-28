Элтон Джон в красном пиджаке с бабочкой посетил показ Valentino в Париже

Элтон Джон / © Getty Images

Элтон Джон побывал на показе Модного дома Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Артист появился там в ярком образе. На нем был элегантный красный пиджак, черная рубашка, черные брюки со стрелками и черная кожаная обувь.

Из аксессуаров Элтон выбрал интересную брошь в виде бабочки с разноцветными камнями, которую прикрепил к лацкану пиджака, и брошь с камнями, которой украсил воротник рубашки. На лице у Джона были очки в стильной оправе, а в ухе — золотая серьга с красными камнями и жемчужиной.