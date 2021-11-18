Эльза Хоск сверкнула сосками в прозрачном белом топе

33-летняя модель Эльза Хоск часто надевает пикантные наряды, чтобы подчеркнуть свою фигуру.

Во время беременности и после рождения ребенка грудь Эльзы Хоск стала на несколько размеров больше. Все благодаря грудному вскармливанию. Судя по всему, Хоск до сих пор кормит свою дочь Тууликки, родившуюся в феврале 2021 года, грудью.

Эльза Хоск с дочерью / Instagram Эльзы Хоск

В Instagram модель продемонстрировала новый образ, в котором вышла на прогулку. На Эльзе был белый топ с вырезом на декольте, который она надела без бюстгальтера. Из-под прозрачной ткани просвечивались соски модели.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Лук Хоск дополнила широкими коричневыми брюками с высокой талией, панамой на голове и маленькой меховой сумкой, которую держала в руках. Модель была с легким дневным макияжем на лице, лишь подчеркнула немного контур губ, чтобы сделать их еще пышнее.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Сфотографировалась шведская модель с разных ракурсов, показав свою фигуру во всей красе.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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