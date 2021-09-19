Эми Шумер рассказала о болезненном опыте: актрисе удалили матку

40-летняя американская стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер рассказала душещипательную историю, которая на днях с ней произошла.

Шумер запостила ролик с больничной койки и рассказала подписчикам, что ей удалили матку и аппендикс во время операции, которую она перенесла по поводу эндометриоза в эти выходные.

40-летняя комедиантка поделилась новостью со своими поклонниками в воскресенье, когда она опубликовала видео, на котором лежит на больничной койке утром после гистерэктомии (гинекологическая операция, при которой удаляется матка).

Шумер давно рассказывала о своей борьбе с эндометриозом. Заболевание приносило ей сильную боль и дискомфорт. "Врач обнаружил 30 пятен эндометриоза, которые он удалил. Он удалил мне аппендикс, потому что его поразил эндометриоз. В моей матке было много, очень много крови, и у меня часто возникали боли", - говорит актриса.

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Также она запостила фото из палаты, сделанное в больничном халате и синих латексных перчатках и написала: "Если у вас действительно болезненные месячные, возможно, у вас # эндометриоз".

Ранее Шумер рассказывала, что в 2020 году они с мужем Крисом Фишером пытались завести еще одного ребенка (в мае 2019 года она родила сына Джина). Зачать естественным путем Эми не могла, поэтому она прибегла к процедуре ЭКО. Но год назад в августе 2020-го актриса призналась, что этот опыт был для нее очень болезненным и они с мужем решили остановить попытки.

Эми Шумер с мужем и сыном / Getty Images

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