Эмили Блант в белоснежном ансамбле от Louis Vuitton сияла на красной дорожке
42-летняя актриса в белом наряде выглядела невероятно.
Эмили Блант на красной дорожке премии «Золотой глобус» продемонстрировала элегантный аутфит, в котором она выглядела стройной и красивой.
Звезда предстала перед фотографами в белоснежном ансамбле от Модного дома Louis Vuitton. На ней было платье макси, поверх которого она надела асимметричный кейп-болеро с воротником-стойкой и четырьмя серебряными пуговицами с камнями.
Блант собрала волосы в пучок, украсив его золотой заколкой, сделала вечерний макияж и красный маникюр. В ушах у Эмили были серьги с бриллиантами, а на руках — бриллиантовые кольца и браслет.
Напомним, Эмили Блант на мероприятие в Лос-Анджелесе надела платье от Ralph Lauren из белого бархата.