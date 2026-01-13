Эмили Блант в белоснежном ансамбле от Louis Vuitton сияла на красной дорожке

Эмили Блант / © Associated Press

Реклама

Эмили Блант на красной дорожке премии «Золотой глобус» продемонстрировала элегантный аутфит, в котором она выглядела стройной и красивой.

Эмили Блант / © Associated Press

Звезда предстала перед фотографами в белоснежном ансамбле от Модного дома Louis Vuitton. На ней было платье макси, поверх которого она надела асимметричный кейп-болеро с воротником-стойкой и четырьмя серебряными пуговицами с камнями.

Эмили Блант / © Associated Press

Блант собрала волосы в пучок, украсив его золотой заколкой, сделала вечерний макияж и красный маникюр. В ушах у Эмили были серьги с бриллиантами, а на руках — бриллиантовые кольца и браслет.

Реклама

Эмили Блант / © Associated Press

Напомним, Эмили Блант на мероприятие в Лос-Анджелесе надела платье от Ralph Lauren из белого бархата.