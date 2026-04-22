Эмили Блант заметили в прозрачном платье с золотыми цветами после премьеры фильма

Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images

20 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» и в нем к своей роли вернулась актриса Эмили Блант. Звезда вместе с мужем Джоном Красински посетила мероприятие.

Пару заметили по завершению презентации, когда они держась за руки выходили из здания. Красински надел для светского появления черные брюки и бархатный жакет, а Эмили — лук от Balmain из коллекции осень-зима 2026, который дополнила серьгами от бренда Juju Vera.

Образ актрисы включал черное бархатное боди с подплечниками и черную прозрачную юбку с золотым принтом в виде крупных роз, имевшую высокий разрез, который позволял акцентировать внимание на ногах. Также Блант надела капроновые колготки в крапинку и лаконичные босоножки.

А вот что касается образа для самой красной дорожки, то звезда отдала предпочтение креативному платью от Модного дома Schiaparelli, которое креативный директор бренда Дэниел Розбери презентовал в коллекции от-кутюр весна-лето 2026.

Верх платья представлял собой корсетное бюстье с гребневидной формой, покрытое 25 тысячами перьев из шелковых нитей, на создание которых мастерам бренда понадобилось около 4000 часов работы, а также со шнуровкой на спине с золотистыми металлическими люверсами.