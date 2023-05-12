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Эмили Ратакожвски черным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
540
Время на прочтение
1 мин
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Эмили Ратакожвски черным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

31-летняя модель вышла на прогулку в лаконичном наряде.

Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она гуляла по популярному району Вест-Виллидж, который славится своими дизайнерскими бутиками и модными ресторанами.

Для прогулки модель выбрала лаконичную короткое черное платье, которое прекрасно сидело на ее подтянутой фигуре и подчеркнуло ее стройные ноги.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Аутфит Эмили Ратажковски дополнила белыми кедами и красной сумкой. Она распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а в ушах были маленькие серьги-кольца.

Напомним, Ратажковски похвасталась сексуальными ягодицами в красном бикини с принтом пейсли.

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Дата публикации
Просмотры
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