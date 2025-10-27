Эмили Ратажковски подчеркнула стройную фигуру пикантным кружевным боди

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски снялась для The Beyond Noise в смелой фотосессии. В своем Instagram она уже показывала, как позировала полностью обнаженной, и вот опубликовала вторую часть фотографий из этой съемки.

Она запечатлена в обтягивающем кожаном платье, в эффектном платье с высоким разрезом и драпировкой, в шелковом платье с кружево, а также в шубе, надетой на голое тело.

Однако большего всего внимания ее поклонников и фолловеров привлекли фото, на которых она позировала в черном кружевном боди с глубоким V-образным вырезом.

В интервью изданию Ратажковски рассказала о своей книге My Body, социальных сетях и о будущем сериале, в котором она выступит в роли продюсера, сценариста и исполнительницы главной роли.

Отметим, Эмили уже давно в модельном бизнесе, свой первый контракт она подписала в 14 лет и начала сниматься в рекламе и для каталогов. Позже Ратажковски работала моделью, параллельно изучая искусство в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе, но вскоре бросила учебу и сосредоточилась на своей модельной карьере. Ее роль в откровенном клипе Blurred Lines Робина Тика стала моментом, после которого ее карьера резко пошла вверх.

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски в нежном образе феи блистала на шоу Victoria’s Secret. Модель вышла на публику в нежно-розовом нижнем белье из кружева и гипюра, которое включало классический бюстгальтер, но с украшенными стразами бретельками, а также трусы с тонкими шлейками на бедрах, тоже декорированными стразами.