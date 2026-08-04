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- Шоу-бизнес
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Эмили Ратажковски похвасталась фигурой в эффектном бикини на отдыхе в Греции
Модель показала фото из отпуска у моря.
34-летняя американская топ-модель и инфлюенсер Эмили Ратажковски отправилась на отдых в Грецию и поделилась с поклонниками солнечными кадрами с пляжа. В своем Instagram звезда показала, как проводит время у моря, наслаждаясь летней атмосферой и теплой погодой.
Звезда позировала в эффектном пестром бикини с завязками на талии.
Эмили была запечатлена под полосатым зонтом и с коктейлем в руках. На пляж Ратажковски сделала своей традиционный макияж — она подвела черным карандашом глаза и нанесла на губы нюдовый блеск.
Ранее, напомним, Эмили Ратажковски в эффектном платье и в компании возлюбленного отметила 35-летие. Сейчас модель находится в отношениях с 44-летним французским кинорежиссером греческого происхождения Роменом Гаврасом.