Эмили Ратажковски показала фото с подросшим сыном

30-летняя модель Эмили Ратажковски поделилась снимками, на которых запечатлена с подросшим сыном Сильвестром.

Мальчику в октябре выполнилось уже 7 месяцев, и он заметно подрос. Эмили редко показывает фото с сыном, но иногда все же делится снимками со своими подписчиками в Instagram.

На новых фото звездная мама одета в меховой полушубок, черную водолазку, брюки клеш и берет с хищным принтом, у нее распущены волосы, а на лице макияж. Сына Сильвестра, одетого в красную куртку и шапку с помпоном, Ратажковски держит на руках. Мальчик, кстати, с голыми ногами, а его мама довольно тепло одета.

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В прошлый раз Эмили показывала сына, когда они всей семьей ездили на отдых в Италию, и это было еще в июле.

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