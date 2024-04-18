Эмили Ратажковски показала милые снимки с подросшим сыном и собакой

Модель не скрывает своего ребенка и часто показывает его в своем блоге.

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер – Эмили Ратажковски – показала в своем Instagram несколько снимков и видео, для которых позировала со своим сыном – 3-летним Сильвестером. Отцом ребенка является актер и продюсер Себастьян Беар-Макклард, с которым модель развелась в 2022 году, спустя 4 года после свадьбы.

Мама и сын позируют на подоконнике. В окне виднеются цветущие деревья. Также на переднем плане запечатлена собака Эмили – пес Коломбо.

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Отметим, как раз во время прогулок с собакой модель Эмили Ратажковски часто фотографируют папарацци. Недавно она попала в объективы фотографов в Нью-Йорке. Девушка выглядела стильно: на ней было коричневое пальто из плюша, которое уже много сезонов подряд остается в тренде, и серый спортивный костюм.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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