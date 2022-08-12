Эмили Ратажковски после слухов о разводе вышла на прогулку в Нью-Йорка

Модель и молодая мама Эмили Ратажковски попала под прицелы фотографов во время прогулки в Нью-Йорке.

Недавно стало известно, что Ратажковски бросила мужа, который изменял ей и теперь живет одна с полуторагодовалым сыном Сильвестром и собакой Коломбо.

Эмили Ратажковски с мужем / Фото: Getty Images

На днях 31-летняя модель и актриса была запечатлена во время прогулки по улицам Сохо. Несмотря на неожиданную новость о том, что ее брак с Себастьяном Беаром-МакКлардом распался и модель, по слухам, подала на развод после четырех семейной жизни, Ратаковски всем своим видом показывала, что в ее жизни все в порядке.

Одета Эмили была в черный топ в сочетании с горчичными брюками-клеш и кожаной обувью на плоской подошве. Добавила звезда к образу миниатюрную кожаную сумку черного цвета, золотые серьги-кольца и черные солнцезащитные очки. На пальце Ратажковски больше не носит свою обручальное кольцо, которое раньше практически не снимала.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Ранее звезда в полосатой кофте и с золотым колье на шее ходила за покупками. Ее выходы всегда привлекают папарацци.

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