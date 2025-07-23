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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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641
Время на прочтение
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Эмили Ратажковски сверкнула пышными формами в пикантном купальнике

Известная модель похвасталась фигурой на отдыхе.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски поделилась в своем Instagram серией фото, сделанных, судя по всему, на отдыхе.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Она позировала в черном монокини с глубоким вырезом в зоне декольте, который эффектно подчеркнул ее пышную грудь. Это купальник от ее собственного бренда Inamorata, в изделиях которого Эмили часто появляется, что неудивительно.

Где отдыхает, модель не сообщила, но в подписи под снимками отметила, что это Адриатика.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Отметим, свой первый контракт Эмили Ратажковски подписала в 14 лет и начала сниматься в рекламе и для каталогов. Позже она работала моделью, параллельно изучая искусство в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе, но вскоре бросила учебу и сосредоточилась на своей модельной карьере. Ее роль в откровенном клипе Blurred Lines Робина Тика стала моментом, после которого ее карьера резко пошла вверх.

Напомним, ранее Эмили Ратажковски показала, как отпраздновала 34-летие. Известная модель организовала шумную вечеринку для друзей в свой день рождения. Она удивила гостей тортом в виде ягодиц.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

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