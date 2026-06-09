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- Шоу-бизнес
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Эмили Ратажковски в эффектном платье и в компании возлюбленного отметила 35-летие
Модель показала, какую вечеринку устроила в свой праздничный день.
7 июня американской топ-модели и инфлуэнсеру Эмили Ратажковски исполнилось 35 лет. В честь этого она собрала своих близких и друзей в баре на вечеринку. Как она прошла, модель показала в своем Instagram.
Для праздничного мероприятия Эмили выбрала эффектный образ: она надела красное обтягивающее платье с плетением в зоне декольте, которое дополнила мюлями с леопардовым принтом на высоких каблуках.
Праздничный торт модели был выполнен тоже в красном цвете и украшен тремя красными каллами.
Среди гостей вечеринки был замечен бойфренд Эмили — 44-летний французский кинорежиссер греческого происхождения Ромен Гаврас.
Ранее, напомним, Эмили Ратажковски в платье с пикантным декольте блистала на оскаровской вечеринке Vanity Fair.