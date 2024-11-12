Эмили Ратажковски в кружевном нижнем белье сверкнула стройной фигурой

Модель снялась в промокампании известного бельевого бренда.
33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски снялась в рекламной кампании Intimissimi. На новых фото она позировала в новинке от бренда.
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Эмили примерила черный кружевной комплект белья, состоящий из корсетного бюстгальтера, трусов и пеньюара. Модель позировала у окна, демонстрируя свою стройную фигуру.
Ранее в рекламной кампании Intimissimi появлялась немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Лени. А позже к ним присоединилась 80-летняя мама Хайди – Эрна.
Напомним, для празднования прошедшего Хеллоуина Эмили Ратажковски перевоплотилась в Дженнифер Лопес. Она примерила легендарное "голое" платье Versace с тропическим принтом, в котором певица выходила на красную дорожку Grammy в 2000 году.
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