Эмили Ратажковски в кружевном нижнем белье сверкнула стройной фигурой

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски снялась в рекламной кампании Intimissimi. На новых фото она позировала в новинке от бренда.

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Эмили примерила черный кружевной комплект белья, состоящий из корсетного бюстгальтера, трусов и пеньюара. Модель позировала у окна, демонстрируя свою стройную фигуру.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Ранее в рекламной кампании Intimissimi появлялась немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Лени. А позже к ним присоединилась 80-летняя мама Хайди – Эрна.

instagram.com/Intimissimiofficial

Напомним, для празднования прошедшего Хеллоуина Эмили Ратажковски перевоплотилась в Дженнифер Лопес. Она примерила легендарное "голое" платье Versace с тропическим принтом, в котором певица выходила на красную дорожку Grammy в 2000 году.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

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