Эмили Ратажковски в луке с голым животом появилась на Неделе моды в Париже

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски присутствовала на показе Loewe в замке Венсен в пятый день Парижской недели моды. Модель привлекал внимание фотографов своим образом, надев синий топ в сочетании с черными брюками немного расклешенными к низу и остроносыми ботинками.

Ратажковски распустила свои каштановые волосы и надела солнцезащитные очки. Она также подчеркнула нюдовой помадой губы и обвела из по контуру коричневым карандашом. А в руках держала черную кожаную сумку.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Днем ранее звезда побывала на показе бренда Courrèges, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Там Эмили продемонстрировала кокетливый образ в черном платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру.