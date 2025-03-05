Эмили Ратажковски в пестром бикини сверкнула пышным бюстом на пляже в Бразилии

С 28 февраля по 8 марта в Рио-де-Жанейро проходит легендарный карнавал, который собирает гостей со всего мира – селебрити не исключение.

Несколько дней назад 33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски блистала на послеоскаровской вечеринке журнала Vanity Fair в Лос-Анджелесе. Перед камерами фотографов она позировала в "голом" черном кружевном платье с соблазнительным декольте из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 года бренда Ludovic de Saint Sernin, которое она дополнила черными босоножками и пышной укладкой.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

А уже сегодня публикует фото из Рио-де-Жанейро, куда прилетела, скорее всего, на бразильский карнавал. Эмили позировала на пляже, пряча лицо под красной панамкой с принтом. Одета она была в пестрое бикини, которое эффектно подчеркнуло ее пышное декольте.

instagram.com/EmRata

Отметим, карнавал в Рио-де-Жанейро ежегодно привлекает миллионы участников и зрителей. Это не только праздник танцев и костюмов, но и мощный экономический двигатель – в 2023 году он принес Бразилии более 1 млрд долларов.

Ранее, напомним, модель Жизель Оливейра показывала фото с бразильского карнавала.

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