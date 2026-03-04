ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Эмили Ратажковски в платье с обнаженными боками появилась на неделе моды в Париже

34-летняя модель в красивом платье продемонстрировала стройную фигуру.

Алина Онопа
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски посетила показ бренда Courrèges, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Модель продемонстрировала кокетливый образ в черном платье по фигуре длины миди с обнаженными боками и разрезом на юбке до бедра. Наряд она скомбинировала с черными босоножками с ремешками и на шпильках. В руке она держала черную сумку.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Ратажковски сделала ровную укладку, макияж с коричневой помадой и завершила лук черными солнцезащитными очками.

Напомним, Эмили Ратажковски на показ Модного дома Dior пришла в кремовой блузке с большими бантами-завязками.

