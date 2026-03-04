- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
Эмили Ратажковски в платье с обнаженными боками появилась на неделе моды в Париже
34-летняя модель в красивом платье продемонстрировала стройную фигуру.
Эмили Ратажковски посетила показ бренда Courrèges, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Модель продемонстрировала кокетливый образ в черном платье по фигуре длины миди с обнаженными боками и разрезом на юбке до бедра. Наряд она скомбинировала с черными босоножками с ремешками и на шпильках. В руке она держала черную сумку.
Ратажковски сделала ровную укладку, макияж с коричневой помадой и завершила лук черными солнцезащитными очками.
Напомним, Эмили Ратажковски на показ Модного дома Dior пришла в кремовой блузке с большими бантами-завязками.