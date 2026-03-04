Эмили Ратажковски в платье с обнаженными боками появилась на неделе моды в Париже

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Реклама

Эмили Ратажковски посетила показ бренда Courrèges, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Модель продемонстрировала кокетливый образ в черном платье по фигуре длины миди с обнаженными боками и разрезом на юбке до бедра. Наряд она скомбинировала с черными босоножками с ремешками и на шпильках. В руке она держала черную сумку.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Ратажковски сделала ровную укладку, макияж с коричневой помадой и завершила лук черными солнцезащитными очками.

Реклама

Напомним, Эмили Ратажковски на показ Модного дома Dior пришла в кремовой блузке с большими бантами-завязками.