Эмили Ратажковски в платье с пикантным декольте блистала на оскаровской вечеринке Vanity Fair
Топ-модель появилась на афтепати, где было множество звездных гостей.
34-летняя модель посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, прошедшую после церемонии «Оскар».
Эмили произвела фурор на дорожке в бархатном платье на тонких бретельках из осенне-зимней коллекции 2026 бренда Onner Ives. Наряд не только подчеркивал грудь Ратажковски, но и обнажал ее спину.
Она распустила длинные волосы, расчесав их по пробору, сделала макияж Smoky Eyes и нюдовой помадой подчеркнула пышные губы.
Вечеринка Vanity Fair, посвященную премии «Оскар» 2026 года, прошла в Музее искусств округа Лос-Анджелес. На этой же вечеринке, напомним, появилась певица Рита Ора. Она привлекла внимание своим эффектным аутфитом, надев полупрозрачное платье от Tamara Ralph.