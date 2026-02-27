ТСН в социальных сетях

Эмили Ратажковски в серебряном мини-платье продефилировала на показе в Милане

34-летняя модель в гламурном аутфите появилась на подиуме во время Миланской недели моды.

Автор публикации
Алина Онопа
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски приняла участие в показе бренда Gucci, который состоялся в Палаццо Канчеллерия в рамках Недели моды в Милане.

На подиуме модель появилась в гламурном образе, который ей очень идет. На ней было серебряное мини-платье со стразами и на бретельках, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру т пышное декольте.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Лук Эмили дополнила серебряными туфлями со стразами и сумкой с кристаллами и на серебряной цепочке. У нее была интересная прическа с выпущенной и уложенной в локон прядью, насыщенный макияж с акцентом на черных тенях на глазах, а также нюдовый маникюр. Аутфит Ратажковски завершила бриллиантовыми украшениями.

Напомним, Эмили Ратажковски показала своего нового бойфренда, который оказался бывшим Дуа Липы.

