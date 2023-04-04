Эмили Ратажковски запечатлели за поцелуями с бойфрендом (видео)

31-летняя манекенщица была запечатлена папарацци во время объятий и поцелуев с Гарри Стайлсом.

А после выступая в подкасте Эмили Ратажковски подтвердила, что встречается с 29-летним певцом и актером, который ранее состоял в отношениях с Оливией Уайлд. Ратажковски упомянула, что встречается с Гарри с начала февраля и надеется, что их роман может быть долгосрочным. А еще назвала Гарри классным парнем.

На прошлой неделе пару сфотографировали около машины, когда парень обнимал и целовал модель в Токио, куда она ездила на его концерт. Папарацци утверждают, что Эмили была совершенно одурманенной, когда держала парня за руку и гладила его лицо. Видео опубликовало на сайте издание Daily Mail.

Напомним, ранее Эмили была замужем за Себастьяном Беар-МакКлардом от которого в 2021 году родила сына. Мужчина ей изменял и Ратажковски в 2022 году подала на развод.

Эмили Ратажковски с бывшим мужем / Фото: Getty Images

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