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Эмили Ратажковски запечатлели за поцелуями с бойфрендом (видео)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
529
Время на прочтение
1 мин
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Эмили Ратажковски запечатлели за поцелуями с бойфрендом (видео)

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

31-летняя манекенщица была запечатлена папарацци во время объятий и поцелуев с Гарри Стайлсом.

А после выступая в подкасте Эмили Ратажковски подтвердила, что встречается с 29-летним певцом и актером, который ранее состоял в отношениях с Оливией Уайлд. Ратажковски упомянула, что встречается с Гарри с начала февраля и надеется, что их роман может быть долгосрочным. А еще назвала Гарри классным парнем.

На прошлой неделе пару сфотографировали около машины, когда парень обнимал и целовал модель в Токио, куда она ездила на его концерт. Папарацци утверждают, что Эмили была совершенно одурманенной, когда держала парня за руку и гладила его лицо. Видео опубликовало на сайте издание Daily Mail.

Напомним, ранее Эмили была замужем за Себастьяном Беар-МакКлардом от которого в 2021 году родила сына. Мужчина ей изменял и Ратажковски в 2022 году подала на развод.

Эмили Ратажковски с бывшим мужем / © Getty Images
Эмили Ратажковски с бывшим мужем / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
529
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