Эмилия Кларк появилась на публике с культовой сумкой, которую также носила княгиня Монако

Актриса выбрала простой и элегантный образ дял появления на публике.

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк, которая прославилась благодаря роли в сериале «Игра престолов», проводит сейчас время в Нью-Йорке, куда прилетела ради ряда интервью. Ее сфотографировали папарацци в элегантном образе, в котором Кларк соединила теплое белое пальто с трендовым воротником-шарфом и коричневые сапоги от Saint Laurent.

Дополнила этот элегантный образ черной сумкой Kelly от Hermes, которая названа в честь княгини Монако Грейс. Бывшая голливудская актриса и жена князя Ренье обожала эту легендарную модель и часто с ней выходила в свет.

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк / © Getty Images

Также актриса продемонстрировала образ в стиле Total Black — соединила юбку-карандаш и классическую рубашку. В таком образе она пришла на интервью Late Night with Seth Meyers.

Эмилия Кларк и ведущий Сет Майерс / © Getty Images

Эмилия Кларк и ведущий Сет Майерс / © Getty Images

Образы актрисы Эмилии Кларк (10 фото)

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк / © Getty Images

