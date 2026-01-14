- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
Эмилия Кларк появилась на публике с культовой сумкой, которую также носила княгиня Монако
Актриса выбрала простой и элегантный образ дял появления на публике.
Эмилия Кларк, которая прославилась благодаря роли в сериале «Игра престолов», проводит сейчас время в Нью-Йорке, куда прилетела ради ряда интервью. Ее сфотографировали папарацци в элегантном образе, в котором Кларк соединила теплое белое пальто с трендовым воротником-шарфом и коричневые сапоги от Saint Laurent.
Дополнила этот элегантный образ черной сумкой Kelly от Hermes, которая названа в честь княгини Монако Грейс. Бывшая голливудская актриса и жена князя Ренье обожала эту легендарную модель и часто с ней выходила в свет.
Также актриса продемонстрировала образ в стиле Total Black — соединила юбку-карандаш и классическую рубашку. В таком образе она пришла на интервью Late Night with Seth Meyers.