- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Эмилия Кларк в длинном кожаном пальто и черных очках прогулялась по Нью-Йорку
39-летняя британская актриса попала под прицел фотографов на улицах Нью-Йорка.
Эмилия Кларк прогуливалась по району Сохо, когда ее запечатлели папарацци. Знаменитость выглядела стильно в черном кожаном длинном пальто на пуговицах и с широким поясом на талии, под которым виднелось черное платье.
Ее волосы были распущены и расчесаны про пробору, в ушах серьги с бриллиантами, а на лице легкий макияж и черные очки от солнца. Актриса слегла улыбнулась снимавшим ее фотографам.
Мы давно не видели знаменитость на красной дорожке. Еще в ноябре Эмилия посещала благотворительный вечер Global Gift Gala в Лондоне, где появилась в очень пикантном кружевном платье с прозрачным верхом.