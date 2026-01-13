ТСН в социальных сетях

Эмилия Кларк в длинном кожаном пальто и черных очках прогулялась по Нью-Йорку

39-летняя британская актриса попала под прицел фотографов на улицах Нью-Йорка.

Ольга Кузьменко
Эмилия Кларк

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк прогуливалась по району Сохо, когда ее запечатлели папарацци. Знаменитость выглядела стильно в черном кожаном длинном пальто на пуговицах и с широким поясом на талии, под которым виднелось черное платье.

Ее волосы были распущены и расчесаны про пробору, в ушах серьги с бриллиантами, а на лице легкий макияж и черные очки от солнца. Актриса слегла улыбнулась снимавшим ее фотографам.

Эмилия Кларк / © Getty Images

Эмилия Кларк / © Getty Images

Мы давно не видели знаменитость на красной дорожке. Еще в ноябре Эмилия посещала благотворительный вечер Global Gift Gala в Лондоне, где появилась в очень пикантном кружевном платье с прозрачным верхом.

Эмилия Кларк на вечере в Лондоне / © Getty Images

Эмилия Кларк на вечере в Лондоне / © Getty Images

