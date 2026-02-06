- Дата публикации
Эмиралд Финнелл вышла на красную дорожку в колье Cartier за миллион долларов
Это было первое появление украшения на светском мероприятии за более чем 70 лет.
Эмиралд Финнелл, которая является режиссером новой экранизации романа «Грозовой перевал» появилась на премьере в Лондоне. Она выбрала для появления ярко-красное платье с выразительными архитектурными плечами от Vivienne Westwood.
В платье также был характерный для бренда корсет, который роскошно дополнял образ и подчеркивал талию. Верхняя часть наряда была украшена складками, а низ — прозрачным фатином со шлейфом. В образе чувствовался готический романтизм, который режиссер хотела показать и в своем новом фильме.
Однако не только платье Эмиралд привлекало внимание — жемчужиной образа стало колье на шее женщины. Она появилась в украшении из платины в которую были инкрустированы бриллианты и опалы. Колье изготовлено ювелирным брендом Cartier и предоставлено аукционным домом Sotheby’s на специальных условиях для мероприятия.
Это эксклюзивное украшение было создано Cartier London в 1937 году для частного коллекционера. Это первое публичное появление колье на светском мероприятии за более чем 70 лет, ведь в прошлом году его демонстрировали на выставке драгоценностей в Музее Виктории и Альберта.
Драгоценность оценивается от 700 000 — 1 миллиона фунтов стерлингов (это примерно 960 000 — 1 370 000 долларов).
Также премьеру посетила главная актриса фильма Марго Робби одета в платье из волос и браслет Бронте.