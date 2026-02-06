Эмиралд Финнелл вышла на красную дорожку в колье Cartier за миллион долларов

Эмиралд Финнелл / © Associated Press

Эмиралд Финнелл, которая является режиссером новой экранизации романа «Грозовой перевал» появилась на премьере в Лондоне. Она выбрала для появления ярко-красное платье с выразительными архитектурными плечами от Vivienne Westwood.

В платье также был характерный для бренда корсет, который роскошно дополнял образ и подчеркивал талию. Верхняя часть наряда была украшена складками, а низ — прозрачным фатином со шлейфом. В образе чувствовался готический романтизм, который режиссер хотела показать и в своем новом фильме.

Эмиралд Финнелл / © Associated Press

Однако не только платье Эмиралд привлекало внимание — жемчужиной образа стало колье на шее женщины. Она появилась в украшении из платины в которую были инкрустированы бриллианты и опалы. Колье изготовлено ювелирным брендом Cartier и предоставлено аукционным домом Sotheby’s на специальных условиях для мероприятия.

Это эксклюзивное украшение было создано Cartier London в 1937 году для частного коллекционера. Это первое публичное появление колье на светском мероприятии за более чем 70 лет, ведь в прошлом году его демонстрировали на выставке драгоценностей в Музее Виктории и Альберта.

Эмиралд Финнелл / © Associated Press

Драгоценность оценивается от 700 000 — 1 миллиона фунтов стерлингов (это примерно 960 000 — 1 370 000 долларов).

Также премьеру посетила главная актриса фильма Марго Робби одета в платье из волос и браслет Бронте.