Эмма Коррин в черном прозрачном платье посетила показ McQueen в Лондоне

Эмма Коррин / © Getty Images

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Звезду заметили на показе коллекции McQueen сезона весна-лето 2027 в рамках Лондонской недели моды. Актриса была одета очень эффектно, на ней было черное обтягивающее платье с одним рукавом и пышным подолом. Наряд был из прозрачной ткани, а надела его Эмма без бюстгальтера.

Девушка дополнила образ лаконичной укладкой и очень легким макияжем. Коррин позировала перед фотографами на светском мероприятии.

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Эмма Коррин / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как Эмма Коррин в стильном луке приехала на фестиваль в Венецию, она была запечатлена в аэропорту Марко Поло по пути на 83-й Венецианский международный кинофестиваль.

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