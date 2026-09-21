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- Шоу-бизнес
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Эмма Коррин в черном прозрачном платье посетила показ McQueen в Лондоне
30-летняя британская актриса Эмма Коррин посетила модный показ в Лондоне.
Звезду заметили на показе коллекции McQueen сезона весна-лето 2027 в рамках Лондонской недели моды. Актриса была одета очень эффектно, на ней было черное обтягивающее платье с одним рукавом и пышным подолом. Наряд был из прозрачной ткани, а надела его Эмма без бюстгальтера.
Девушка дополнила образ лаконичной укладкой и очень легким макияжем. Коррин позировала перед фотографами на светском мероприятии.
Напомним, ранее мы показывали, как Эмма Коррин в стильном луке приехала на фестиваль в Венецию, она была запечатлена в аэропорту Марко Поло по пути на 83-й Венецианский международный кинофестиваль.