Эмма Робертс поздравила тетю Джулию с днем рождения и показала редкое фото с ней

Эмма Робертс / © Associated Press

Реклама

Эмма Робертс публично поздравила свою знаменитую тетю Джулию Робертс с днем рождения и поделилась с поклонниками редким семейным снимком. 28 октября звезда фильма «Красотка» отметила 59-летие.

35-летняя Эмма опубликовала фотографию, на которой обнимается с тетей. Снимок, судя по всему, был сделан во время свадьбы актрисы с коллегой Коди Джоном, которая состоялась в июле этого года. Для торжественного события Джулия выбрала кремовую блузу и коричневые брюки, а Эмма позировала в белом свадебном платье.

Реклама

Эмма и Джулия Робертс / © Instagram Эммы Робертс

«С днем рождения, тетя Джулия! Люблю тебя безмерно!» — написала Эмма в поздравлении, добавив эмодзи короны и сердца.

Реклама

Отметим, Эмма — дочь актера Эрика Робертса, старшего брата Джулии. Племянница не раз рассказывала, что наблюдение за работой тети на съемочных площадках вдохновило ее на собственную актерскую карьеру. При этом Эмма подчеркивала, что всегда стремилась найти свой путь в кино.

В день рождения Джулии поздравление ей также посвятил муж Дэнни Модер. Он опубликовал снимок актрисы с праздничным тортом и признался ей в любви. Супруги вместе с 2002 года и воспитывают троих детей.

Джулия Робертс с мужем, фото: instagram.com/modermoder

Ранее, напомним, Эмма Робертс вышла замуж за актера Коди Джона.

Новости партнеров